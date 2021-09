BEKIJK - Betekent streaming het einde voor de bioscoop? "Bepaalde soort film zal altijd eerst in bioscoop te zien zijn"

De filmwereld staat na de coronacrisis op een keerpunt. Het publiek is eraan gewend geraakt om films thuis in primeur te bekijken via een streamingdienst en de vraag is of mensen hun weg naar de bioscoop zullen terugvinden. "Er zal altijd een bepaald soort films bestaan die eerst een leven zullen leiden in de bioscoop", zegt de Belgische regisseur Fien Troch op het Filmfestival van Venetië.