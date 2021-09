Damiano uit "Blind Getrouwd" heeft nieuw boek en een lief

Damiano Fiore is al jaren bezig met gezondheid, kracht en voeding. Toen hij deelnam aan het programma Blind Getrouwd charmeerde hij veel vrouwen met zijn afgetrainde lichaam en bijzondere levenswijze: granen, groenten, rauwe steak en krachttraining. Zijn grote droom was een vrouw vinden en eigen boek maken. Dat boek is er nu: 'Oro Health'.

"Het draait allemaal om balans en kracht als antwoord op je hormonen. Iedereen reageert anders op voeding. Daarom maak ik een scan van iedereen die mijn manier van leven wil volgen. We werken hier op het domein van gravin Katia della Faille in Huldenberg. Wie denkt dat het hier om een streng dieet gaat, die heeft het fout. Bij mij mag je veel eten, als je het maar in balans brengt. Zo heeft Pieter van Zuut in Leuven, de patissier van het jaar, een praline voor me gemaakt op basis van zuivere olijfolie. We gaan hier ook pizza's bakken voor wie wil. De kilo's tellen niet, wel het goed gevoel en de energie", vertelt Damiano.