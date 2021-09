Er is geen akkoord over extra vergoeding voor voormalige ondergrondse mijnwerkers, zegt Pensioendienst

"Er is géén akkoord, noch met de Pensioendienst, noch met de voogdijminister, om interesten op achterstallen en/of rond schadevergoeding met betrekking tot de herziening van het pensioensupplement van de ondergrondse mijnwerkers uit te betalen", dat zegt de Pensioendienst in een reactie op de Algemene Vergadering van voormalige ondergrondse mijnwerkens vorige zaterdag. "Die bewering is volledig uit de lucht gegrepen. Het standpunt van de Pensioendienst werd al meermaals aan KS Vriendenkring en Mijnwerkers voor Werk bezorgd", staat er in het persbericht te lezen.

4782 oud-mijnwerkers kregen zaterdag op een Algemene Vergadering in Houthalen-Helcheren een stand van zaken in het pensioendossier en de uitvoering daarvan. Daar werd ook bekendgemaakt dat de KS Vriendenkring per mijnwerker 82.000 euro aan interesten en schadevergoeding eist.

“We hebben berekend dat de verschuldigde intresten, de compensatoire intresten en de schadevergoeding die elke mijnwerker heeft opgelopen door een foute berekening van hun pensioen kan oplopen tot 131.000 euro", zegt Michel Dylst, voorzitter van de KS Vriendenkring. "We hebben het gemiddelde genomen en eisen daarom 82.000 euro per mijnwerker. We stoppen niet met onze acties en ons werk voor dat netto op de rekening van elke mijnwerker staat, uit te betalen voor 4 december van dit jaar.”

Op 13 september is er een betoging in Brussel van voormalige ondergrondse mijnwerkers. Het is de bedoeling de federale regering aan te manen de wetten correct na te leven. Momenteel zullen zeker al een 3000-tal mensen mee naar Brussel gaan.