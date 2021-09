Frankrijk wacht in spanning af op de start van het grootste proces in zijn geschiedenis: "De wond is nooit geheeld" 

In totaal zullen twintig mensen terechtstaan voor de aanslagen. Daarvan zullen er zes aanwezig zijn in de rechtbank en veertien bij verstek berecht worden.“De vraag is natuurlijk wat we nog te weten gaan komen", zegt Renout. "Salah Abdeslam is de enige overlevende van de tien daders destijds, maar hij zwijgt. De verwachting is dat hij ook in de rechtbank in Parijs gaat zwijgen.”

Wel kunnen we verwachten dat medeplichtigen en handlangers hun hachje willen redden door een getuigenis af te leveren. "Dat zijn vooral mensen die voorzien hebben in het transport, om mensen op te halen vanuit Syrië of om mensen van België naar Frankrijk te halen, maar ook mensen die paspoorten hebben geleverd en voor huisvesting hebben gezorgd." Ook de Franse veiligheidsdiensten zullen op het proces voor het eerst getuigen over het onderzoek en hun werkwijze.