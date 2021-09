Minister-president Jambon: "Heb minister Verlinden gewaarschuwd voor slordig werk, maar ze luisterde niet"

Het levert haar kritiek op van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Volgens hem is minister Verlinden er in anderhalf jaar coronacrisis "niet in geslaagd om ook maar één fatsoenlijk ministerieel besluit af te leveren." In die ministeriële besluiten wordt vastgelegd welke maatregelen er gelden. Verlinden reageert daarop door te zeggen dat alle regeringen van het land bij de opmaak van die ministeriële besluiten betrokken zijn, ook Vlaams minister-president Jan Jambon dus, van De Wevers partij. Dat is zo, zegt De Wever, maar na dat overleg maakt Verlinden het besluit op, en dan blijkt dat ze geen rekening houdt met opmerkingen van anderen. Waarop Verlinden zegt dat Jambon deze keer geen opmerkingen had gemaakt.