BEKIJK - Kom Op Tegen Kanker trekt 2.000 sportievelingen voor estafetteloop: "We kennen allemaal wel iemand die ziek is geworden" 

Kom Op Tegen Kanker trekt meer dan 2.000 sportievelingen voor de eerste grote activiteit sinds de coronacrisis. Het is een estafetteloop van 100 kilometer op en rond de luchtmachtbasis van Koksijde. De deelnemers hebben meer dan 1,2 miljoen euro sponsorgeld ingezameld voor kankeronderzoek. Bekijk hieronder de reportage van Tijs Neirynck, die ter plekke is in Koksijde en met de deelnemers in gesprek gaat.