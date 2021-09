Lachaert (Open VLD) maakt opening over vervroegd pensioen voor wie al van jongs af werkt: "Wij zijn ook geen onmensen"

"Ik denk dat we dat debat kunnen voeren over wie in aanmerking komt om vroeger uit te treden, maar heel ver kunnen we daar niet in gaan. Als je zware arbeid verricht hebt vanaf je 18 jaar, zijn wij ook geen onmensen die zeggen dat je tot je 67e moet werken. We zullen dat bespreken binnen de regering. Op dat vlak is het jammer dat de plannen al in de pers verschenen zijn."