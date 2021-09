Lummenaren bezoeken gerestaureerde hoeve Wellens uit Lummen, het eerste gebouw in Bokrijk

In 1950 hadden Emiel Engelen (86) en Coleta Bielen (84) nog hun diamanten bruiloft gevierd in hun hoeve in Lummen, maar een tijdje later overleden ze. De gemeente onteigende het boerderijtje en onder impuls van kunstschilder Charles Wellens werd het in 1953 overgebracht naar Bokrijk. De Engelenhoeve kreeg als eerbetoon aan de kunstschilder de naam Wellenshoeve. In 1958 opende prins Albert het Openluchtmuseum en volgens Charles Wellens was dat de mooiste dag van zijn leven. Jammer genoeg overleed hij enkele maanden later.

(lees verder onder de foto)