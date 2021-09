Maasmechelaar aangehouden en opgesloten voor mazoutfraude, wietteelt en wiethandel

De politie van Lanaken-Maasmechelen deed vorige week woensdag een aantal huiszoekingen. In het huis van de Maasmechelaar trof de politie 750 gram wiet aan. Ze vond ook verpakkingsmateriaal en documenten die op het eerste zicht met mazouthandel te maken hadden.

In een loods in Hasselt werden materialen ontdekt voor het inrichten van een wietplantage en er stond ook een installatie voor dieselfraude. Die had een capaciteit van 60.000 liter per dag, goed voor telkens 30 000 euro. De 49 jarige Maasmechelaar werd aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Ook zijn zoon werd opgepakt. Mogelijk volgen er nog meer arrestaties.