Poging tot staatsgreep in Guinee: chaos en verwarring in hoofdstad Conakry

In een video die AFP in handen kreeg, beweert een groep "putschisten" president Alpha Condé vast te hebben gezet: "Nadat we de president hebben gegrepen en hij nu bij ons is (...) hebben we beslist de geldende grondwet op te heffen, de instellingen te ontbinden. We hebben ook beslist de regering te ontmantelen en de land- en luchtgrenzen te sluiten."