Vlaams minister Lydia Peeters voert strijd tegen roetfilterfraude op

Het probleem is dat de fraude aan de roetfilter door de autokeuring niet opgemerkt wordt omdat de roetmeting die daar gebruikt wordt niet dient om de aanwezigheid van een roetfilter te detecteren. De huidige opaciteitstest die gebruikt wordt tijdens de technische keuring is hiervoor niet bedoeld en ook niet geschikt. "Daar brengen we vanaf 1 juli 2022 verandering in", aldus minister Peeters. "Samen met Brussel en Wallonië zijn we het eens geraakt over een lastenboek voor de autokeuringscentra."