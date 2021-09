Tekort aan vrachtwagenchauffeurs in het Verenigd Koninkrijk bedreigt nu ook warme schoolmaaltijden

Maar ook de varkensboeren zitten in de problemen, zegt Tom Bradshaw, vice-voorzitter van de National Farmers Union: "Onze varkenskwekers zitten met een enorme stock aan varkens in hun stallen, wat geen gezonde situatie is. Ongeveer 15.000 varkens per week worden niet geslacht omdat we niet genoeg slagers hebben om het vlees te verwerken. En we zien hetzelfde bij de kippenkwekers."