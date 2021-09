Tienduizenden betogers trekken door centrum van Amsterdam

In Amsterdam nemen vanmiddag tienduizenden mensen deel aan een demonstratie door het centrum van de stad. Het ordewoord van de manifestatie luidt "Samen voor Nederland". Ze brengt een zestigtal organisaties samen die gezamenlijk hun ongenoegen willen uiten, over de coronamaatregelen, over het woningtekort en over de toeslagenaffaire, die begin dit jaar de regering-Rutte ten val bracht.