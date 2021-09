Urenlange politieactie voor gewapende man in Lede afgelopen

Rond de middag was er veel politie te zien in de omgeving van de Steenstraat in Lede. Bleek dat een gewapende man zich had verschanst in een woning. De straat werd afgesloten. De politie hield de woning in het oog en kreeg hulp van korpsen uit omliggende gemeenten. Er kwam ook een speciaal interventieteam aan te pas. Na een actie die zes uur duurde, werd de man overmeesterd en naar het commissariaat gebracht. Meer info geeft het parket voorlopig niet.