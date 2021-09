Venezolaanse regering en opposite bereiken deelakkoord: oppositie doet mee aan regionale verkiezingen in november

Maduro eist vooral de stopzetting van de internationale sancties tegen zijn regime en de teruggave van Venezolaanse bezittingen in het buitenland, waaronder goudreserves die in beslag genomen zijn door de Bank of England. Maar het beëindigen van die economische sancties ligt in handen van buitenlandse regeringen, vooral de Verenigde Staten, en die zitten niet mee aan tafel in Mexico-Stad.