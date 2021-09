Historische kapel in Stoepe vernield: "Zwaar verkeer door beschermde site verbieden"

De aanrijder is niet gekend, maar er is meer dan een vermoeden. “Het is aan de politie om hun werk te doen, hopelijk wordt de verantwoordelijke gevat. Ondertussen hebben we nog een paar dagen tijd om het bedevaartsoord aanschouwelijk te maken voor de Stoepedagen. Omdat de kapelletjes deel uitmaken van een beschermd dorpszicht, kan je niet van de ene op de andere dag alles heropbouwen. en moeten we de brokstukken onaangeroerd laten. We denken er aan om een gietijzeren kapel te maken, dat we over de sokkel plaatsen en dat het zicht op de brokstukken onttrekt. Het zou een goed alternatief zijn, we hebben daar nog een paar dagen de tijd voor”, aldus de kapelbewaarder.