Verplichting van vaccins: hoe is die er gekomen en was er toen veel weerstand?

Verplichte vaccins in ons land zijn uitzonderlijk, maar ze zijn er wel. Zo is het poliovaccin voor iedereen wettelijk verplicht. Daarnaast zijn er verplichte vaccins voor bepaalde risicogroepen, bijvoorbeeld voor tetanus voor wie in de landbouw, tuinbouw of afvalverwerking werkt, en voor hepatitis b voor wie in de zorg werkt. Alle bepalingen daarover zijn opgenomen in een codex over welzijn op het werk.

"Het poliovaccin voor baby's en kinderen werd eind jaren 60 verplicht in ons land", zegt Corinne Vandermeulen, professor Klinische Farmacologie en Farmacotherapie aan het UZ Leuven. "Bij kinderen met polio zag men in 1 op de 200 gevallen een ernstige verlamming die een impact had op de kwaliteit van het leven. Bij sommige was die impact beperkt, bij anderen uitgebreid. Maar het was een levenslange impact, en om dat te vermijden, werd vaccinatie verplicht."