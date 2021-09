Amerikanen gebruiken ontwormingsmiddel voor dieren als "coronamedicijn", artsen waarschuwen: "Je bent geen paard"

Samen met de verkoop van ivermectine stijgt ook het aantal Amerikanen dat in het ziekenhuis moet worden opgenomen met bijwerkingen of overdosissen. In vergelijking met de periode voor de pandemie zijn er nu vijf keer meer noodoproepen die gaan over ivermectine. Patiënten krijgen last van misselijkheid en spierpijn, maar ook verlies van zicht, verwarring, hallucinaties en stuiptrekkingen. In ernstige gevallen leidt het tot de dood., waarschuwt de FDA.



"Er is een reden waarom je een doktersvoorschrift nodig hebt voor dit spul, omdat het gevaarlijk kan zijn", vertelde dokter Jason McElya uit Sallisaw, in Oklahoma, eerder deze week aan nieuwszender KFOR. Hij zegt dat steeds meer mensen dringende zorg nodig hebben na een overdosis ivermectine. "De spoeddiensten van ziekenhuizen zitten zo vol dat patiënten met schotwonden het moeilijk hadden om doorverwezen te worden naar de juiste zorg. Ambulances staan aan de ziekenhuizen te wachten tot er een bed vrijkomt voor hun patiënt, maar dat is er niet."

In bepaalde staten is de druk op de ziekenhuizen opnieuw erg hoog door de stijgende coronabesmettingen. De toeloop van patiënten met problemen na het gebruik van ivermectine, verhoogt die druk nog meer, zegt McElya.