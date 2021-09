We R Young: Ook tieners kunnen weer voluit feesten in Hasselt

"Dit is ons eerste festival", zeggen Stien en Kato. "Het is heel leuk. Die mondmaskers zijn wel irritant maar we mogen ze afzetten als we ergens gaan zitten. Ik vind het wel goed dat er maatregelen zijn in verband met corona. Daarom mochten we ook komen van onze ouders. En dat geeft zeker ook een veiliger gevoel. Nu is het wachten op Boef, want daar komen we eigenlijk voor", lachen de twee meisjes.