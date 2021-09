Weer een burgemeesterswissel, weer in West-Vlaanderen: "Je zou denken dat daar iets in het water zit, maar is toeval"

In De Panne en in Blankenberge stond het volgens de politicoloog al langer vast dat er problemen zouden komen. "Er was al langer gerommel binnen het bestuur nog voor het decreet klaar was. Langemark-Poelkapelle volgt nu in dat rijtje, toevallig ook in West-Vlaanderen. Er gaan er ongetwijfeld nog besturen volgen in andere provincies."