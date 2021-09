Zonnig nazomerweer houdt ook risico's in: "Onze huid is nog niet goed beschermd na kwakkelweer"

En je kunt nog niet echt van een waterig najaarszonnetje spreken, zegt Maselis. Alles hangt af van de UV-index, de stralingssterkte van de zon: "Die index gaat van 0 tot 12. Onder de 3 is bescherming niet echt nodig. Dat is in de winter het geval. Tussen 3 en 5 moet je je toch al wat beschermen, want dan kan je verbranden, zeker mensen met een licht huidtype (fototype 1, 2 en 3). Boven de 5 moet je je absoluut beschermen, want dan is de zon krachtig. En vandaag gaan we zeker boven de 5 gaan."