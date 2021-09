Voor het eerst een weg die alleen voor auto's was bedoeld: 100 jaar geleden opende de eerste "autosnelweg"

In hoeverre het echt om de oudste autosnelweg ging, is een punt van discussie. Zelfs het typisch Duitse woord Autobahn bestond nog niet. Maar de weg in Berlijn voldeed in elk geval aan de criteria van wat we daar nu onder verstaan.

Van Amerikaanse zijde wordt soms de eer opgeëist de eerste autoweg te hebben aangelegd. Sinds 1907 bestond er op Long Island nabij New York de Vanderbilt Parkway, de allereerste weg die voor automobielen was voorbehouden. Maar dit was geen autosnelweg in de moderne betekenis: er waren geen gescheiden rijstroken en de wagens konden op kruispunten afslaan, ook linksaf. De AVUS voldeed wel aan die criteria.