Aantal mensen dat wereldwijd online op zoek gaat naar kinderporno is gehalveerd in vier jaar tijd

Ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne reageert na zijn bezoek aan Europol. “In de strijd tegen kindermisbruik werken we internationaal samen. Europol is hier een belangrijke partner in. Zij hebben in 2020 maar liefst 12.000 meldingen van kindermisbruik overgemaakt aan onze politiediensten. Voor 40% van deze meldingen werd effectief een proces-verbaal opgemaakt. In 2021 werden, mede dankzij de steun van Europol, vijf kindermisbruikers veroordeeld door de rechtbank in Dendermonde.”