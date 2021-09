Amerikaanse acteur Michael K. Williams overleden

Volgens Amerikaanse media is Williams overleden aan een overdosis drugs, maar de officiële doodsoorzaak is nog niet bekend. De acteur was 54.

Williams schitterde met zijn vertolking van de crimineel Omar Little in "The Wire", een gelauwerde HBO-serie over het drugsmilieu in Baltimore. Daarnaast speelde de acteur met het kenmerkende litteken op het voorhoofd ook het personage van Chalky White in "Boardwalk Empire".

Hij werd ook een aantal keer genomineerd voor een Emmy, onder meer voor zijn rol in Netflix-serie "When They See Us".