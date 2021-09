PS heeft trofee binnengehaald in pensioendiscussie, maar manier waarop doet vragen rijzen 

Al die kritiek neemt de PS voor lief. Ze wilde vooral haar sociale correcties in de verf zetten, terwijl de liberale partijen vooral de betaalbaarheid van het systeem willen aanpakken. En daarmee hebben die twee partijen hun standpunt kunnen verdedigen. Het merkwaardige is dat in ons politieke systeem die twee strekkingen, na overleg en discussie, wellicht niet zo ver van elkaar zullen uitkomen. Want, ondanks alle gekibbel, zitten alle regeringspartijen in het politieke centrum niet zo ver van elkaar. Het is de Nederlandse informateur Mariette Hamer die verleden week, na haar mislukte informatiepoging, zei: "Als je steeds dichter bij elkaar komt, wordt de drang in het midden nog groter om zich van elkaar te onderscheiden. En dus gaan partijen driftig op zoek naar soms minimale verschillen."