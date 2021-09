Australisch tv-programma komt met "nieuw bewijs" over verdwijning Belgische rugzaktoerist Théo Hayez

De 18-jarige Théo Hayez verdween op 31 mei 2019 na een avond in een pub in Byron Bay. Hij was nog even te zien op camerabeelden van die avond, maar sinds dan ontbreekt elk spoor. Zijn familie en het hostel waar hij verbleef, verwittigden de politie op 6 juni, nadat Hayez enkele dagen geen teken van leven meer had gegeven.