In Sint-Niklaas is ballonvaarder Wim Verstraeten overleden, hij was al lang ziek. Wim Verstraeten was in de jaren ‘90 een van de bekendste Belgische ballonvaarders. Hij probeerde 2 keer rond de wereld te vliegen met zijn ballon Breitling Orbiter. Hij won de Transatlantic Challenge, een vlucht over de Atlantische oceaan. Wim Verstraeten overleed gisteren, net op de zondag van het ballonfestival tijdens de Sint-Niklase Vredefeesten. Hij werd 64 jaar.