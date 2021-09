Acteur Bart Hollanders over revival nektapijten: "Ook kapsel van personage Randy Paret was erg populair"

Afgelopen weekend werd in het Franse dorp Chéniers het nektapijt van de Belg Nicolas Vanderkelen bekroond als beste "mullet" van Europa.



Het nektapijt, of "mullet" in het Engels, is een haarstijl waarbij de achterkant van het haar een stuk langer is. Het kapsel was enorm populair in de jaren tachtig, maar ook dit weekend bleek dat het gewaagde kapsel nog lang niet verdwenen is.