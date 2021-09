Burgemeester van Dilsen-Stokkem over vindplaats Jürgen Conings: "Moet rouwplaats zijn voor familie"

De plek krijgt toch wat bezoekers. Burgemeester Vandeweerd benadrukt het negatieve effect van de media-aandacht die de plaats krijgt. "Hoe meer Jürgen Conings in de pers komt, hoe meer mensen nieuwsgierig zijn om die plaats op te zoeken," zegt Vandeweerd.

Daarom roept de burgemeester op om de vindplaats niet te bezoeken: "We willen vooral dat het voor de familie een hulpplaats is. Als er iemand ergens het leven laat, kan het goed zijn voor de familie om die plek te bezoeken. De familie van Jürgen bevestigt ook dat het voor hen een belangrijke plaats is. Maar ik wil niet dat het een plek wordt voor politieke doeleinden."