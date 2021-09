Burgemeesterswissel in Oudsbergen: “Ze denken soms dat we broers zijn"

De uitdagingen voor Oudsbergen blijven wel groot zegt Goossens, ook al is de moeilijkste periode van de fusie voorbij. “Je moet je dat voorstellen, twee gemeentebesturen samenvoegen en dan door corona elkaar nooit in het echt kunnen zien. Nu pas kunnen we echt samen vergaderen of informeel babbelen aan de koffiemachine. En dat is echt wel cruciaal voor de goede integratie en voor een goede werking. Als dat lukt kunnen we echt goed beleid voeren.”

Voor Lode Ceyssens zit het werk in Oudsbergen erop. De fusie is een orgelpunt geweest, “maar ik ben net zo tevreden met de kleinere dingen die gerealiseerd zijn. Het is moeilijk om één ding naar voren te schuiven, het waren 18 fijne jaren.”