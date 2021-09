Busprobleem buitengewoon onderwijs in Buggenhout opgelost: "Terug wat routine voor onze leerlingen"

Opluchting bij het personeel en leerlingen van de school buitengewoon onderwijs Blijdorp in Buggenhout, want vanochtend was het busvervoer van De Lijn correct geregeld. Vorige week moesten vrijwilligers nog bijspringen. "De problematiek rond het busvervoer gaat nooit helemaal in orde zijn, maar vandaag was al een hele verbetering", zegt directrice Ria Vermeulen opgelucht.