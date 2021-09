Stad Brugge doet miskoop van 125 CO2-meters, maar hoe weet je eigenlijk of je een goed toestel kiest?

Nu het schooljaar weer begonnen is en de coronamaatregelen wat versoepeld zijn, wordt een optimale luchtkwaliteit in de klas des te belangrijker om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de richtlijnen voor scholen staat dan ook dat het heel erg belangrijk is om de klaslokalen regelmatig te verluchten. De stad Brugge wilde graag nog een extra veiligheid inbouwen en kocht zo 125 CO2-meters aan voor in haar klassen. (Maar voor alle duidelijkheid: een CO2-meter is niet verplicht in de klas.)