Dief steelt wegwijzers van marathon in Sint-Lievens-Houtem: deelnemers gingen langs het verkeerde parcours

Ook bij de fietswedstrijd van het voorgaande weekend doken er problemen op. "Sommige borden waren verdwenen", zucht De Cooman. "Andere pijlen stonden in de verkeerde richting te wijzen." Maar niet alleen in Sint-Lievens-Houtem veroorzaken dieven hinder. "Ik hoor van collega's uit andere verenigingen, die gelijkaardige evenementen organiseren, dat het daar hetzelfde liedje is."