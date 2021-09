Eén grote huisvestigingsmaatschappij in Limburg: "Moet aanvraag tot sociale woning vergemakkelijken"

Vandaag zijn er vaak verschillende woningsmaatschappijen per gemeente. Dat maakt het heel verwarrend voor de burger. "We willen vanaf 1 januari 2023 werken met 1 woonloket per gemeente, wat het voor de klant moet vergemakkelijken", hoopt Steven Vandeput (NV-A), de burgemeester van Hasselt. De 21.000 huurwoningen waar Limburg over beschikt, kunnen zo beter verdeeld worden. "Op die manier gaan we dubbele boekingen tegen en kunnen de wachtlijsten voor een sociale woning verkorten."