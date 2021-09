Eerste hockeyclub van Sint-Genesius-Rode neemt vliegende start: "Op geen tijd 150 leden"

"Hoekies is een tweetalige club en iedereen is welkom", maakt bestuurslid Koen Bert meteen duidelijk. "Hockey heeft de naam elitair en Franstalig te zijn, maar dat is in onze nieuwe club niet het geval", stelt Bert. "Bij ons krijgt iedereen de kans om de sport te leren, ook jongeren die op latere leeftijd nog willen instappen. Zij kunnen doorgaans moeilijk of niet terecht in de bestaande clubs, omdat de andere spelers in hun leeftijdsgroep al verder staan."