Extra controles in de hele provincie Antwerpen op onder meer gordels en kinderzitjes in auto's en helmen op bromfietsen en motors

Hij geeft ook nog een voorbeeld mee: "Voor kleine kinderen is het belangrijk dat hun zitje omgekeerd geplaatst wordt, zodat de kinderen achteruit kijken. Want als ze vooruit kijken, vliegen ze bij een botsing vooruit." Kinderen jonger dan 18 en kleiner dan 1,35 meter moeten worden vervoerd in een zitje dat voor hen geschikt is.

Daarnaast zal er gecontroleerd worden of bromfietsers, speedpedelec-fietsers en motorrijders een helm dragen en die laatsten ook beschermende kleding. Al wie in een auto zit, moet dan weer een gordel dragen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die vooraan in een auto zitten vijf keer meer risico lopen om te overlijden na een ongeval, als de personen achteraan geen gordel dragen. Zonder gordel is het risico groot om uit een voertuig geslingerd te worden. Airbags zijn alleen maar veilig en effectief in combinatie met gordels.