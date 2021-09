Brussel overweegt coronapas in horeca, maar heeft het ook nut? Dit kunnen we leren van Frankrijk en Italië

In Italië is het effect van de green pass ook voelbaar, maar minder uitgesproken dan in Frankrijk. De regels zijn er ook enigszins anders, een terrasje doen in Italië kan perfect zonder. Eén enkele vaccinatie volstaat ook, je hoeft er geen twee te hebben. Alleen als je naar binnen wil in café of restaurant of een museum of een zaal voor een concert wil bezoeken ontsnap je niet aan de controle. Ook verschillende beroepsgroepen moeten in Italië verplicht aan de prik, dat is vanaf oktober bijvoorbeeld ook het geval voor iedereen die in een restaurant werkt.