Corona-editie Vredefeesten in Sint-Niklaas geen schot in de roos

Voor het eerst is ook de Vredesprijs uitgereikt, aan oud-politica Nelly Maes. Ze kreeg de prijs omdat ze in 2004 mee het Vredesinstituut heeft opgericht, dat doet onderzoek naar een vredevolle samenleving. Tot 2015 was ze er voorzitter. "Het is een erkenning van een levenslang engagement", zegt een gelukkige Nelly Maes. "Het Vredesinstituut is een adviesorgaan voor de regering, dat zich baseert op wetenschappelijk onderzoek, en ik ben daar fier op." Na Aalst is Sint-Niklaas de tweede stad in onze provincie die een vredesprijs uitreikt.