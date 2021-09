Veerpont in Meeswijk vandaag weer open na vernieling door noodweer

Na meer dan een maand wachten kunnen pendelaars de Maas weer oversteken met het autoveerpont in Meeswijk (Maasmechelen). De nieuwe straat naar het autoveerpont is klaar en de damplanken aan de oever zijn afgeslepen. De damplanken waren door de kracht van de Maas gebogen. "De duikers hebben alles onder water gecontroleerd", vertelt Petra Paulus, directeur van Ton Paulus Veerbedrijf. "Dat is eindelijk allemaal in orde."