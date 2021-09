Hevige woningbrand in Affligem

Rond half één maandagmiddag brak brand uit in een woning op het kruispunt van de Kerkstraat en de Oudebaan in Affligem. Bij aankomst van de brandweer stond de achterbouw van de woning in lichtelaaie.

Ploegen van de brandweerzones Vlaams-Brabant West en Zuid-Oost (regio Aalst) kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens buren kon de bewoner van de woning zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is, maar de achterbouw lijkt in elk geval helemaal verloren. Ook over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.