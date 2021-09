Hotelschool Ter Duinen in Koksijde bestaat 75 jaar: oud-leerlingen Sofie Dumont en Jeroen Meus worden ambassadeur

"Voor mij was Hotelschool Ter Duinen een zeer fijne, maar ook professionele school. Ze hebben er ook nog eens fantastische leraren. Het zijn echte vakmensen, maar ook grote deugnieten", verklapt chef-kok Dumont. "Leerlingen en leerkrachten werken er tijdens de schooluren, maar ook in het weekend, heel hard samen. Maar als het werk erop zit, kunnen ze echt deugnieten zijn. Als student ging je na de werkuren wat pintjes drinken en dan deden de leraren vaak mee. Maar het was natuurlijk belangrijk om eerst goed werk af te leveren, want dat is een must", lacht Sofie.

"Het is absoluut belangrijk om een goede stageplaats te hebben, want daar leer je de kneepjes van het vak. In de schwung van het restaurant leer je pas echt wat het is om een restaurant te runnen. Gelukkig hebben ze bij Hotelschool Ter Duinen de beste stageplaatsen voor de studenten", zegt Sofie Dumont aan Radio 2 West-Vlaanderen: