Inloophuis voor kankerpatiënten in Mol mag weer open: "Sociaal contact heel erg gemist"

Anderhalfjaar geleden, bij het begin van de coronacrisis, konden ze bij Alegria niet anders dan te sluiten. Open blijven hield teveel gezondheidsrisico's in voor de kankerpatiënten. "We hebben geprobeerd om dat op te vangen op verschillende manieren. Via Zoom organiseerden we regelmatig meetings, maar we merkten toch dat veel mensen na een tijdje afhaakten. Daarom zijn we ook met wandelingen begonnen. Dat sloeg wel aan", aldus Van Poppel.