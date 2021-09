Franse filmlegende Jean-Paul Belmondo overleden

De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is overleden.

"Hij was al een tijdje vermoeid en is rustig heengegaan." Dat laat z'n advocaat weten aan het Franse persagentschap AFP. Belmondo was een van de grootste Franse filmsterren van de jaren 60, 70 en 80. Aan de zijde van Jean Seberg maakte hij furore met de nouvelle-vaguefilm "À bout de souffle" van Jean-Luc Godard in 1960. Hij werd 88 jaar oud.