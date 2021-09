Jonge dokter uit Dilbeek overlijdt na val met paard

Het slachtoffer is dokter Marlies de Brandt uit Dilbeek. Ze was de zus van Annelotte, die dit jaar het tv-programma "De Mol" won. In dat programma kwam Marlies de Brandt ook even in beeld, toen ze haar zus beschreef. Dokter de Brandt zat ook in het corona-kernteam dat de burgemeesters uit Dilbeek en omgeving bijstaat bij de corona-aanpak. Vorig jaar was ze door de Artsenkrant nog genomineerd voor de 'Prijs van de jonge Huisarts'. De nominatie kreeg ze omdat ze baanbrekend werk verricht had in het opstellen van een “richtlijn ­omgaan met dementie” voor huisartsen.