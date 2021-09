Jongetje van 3 na drie dagen gezond en wel teruggevonden in Australische wildernis

De kleine Anthony was gebeten door mieren, had schrammen en luieruitslag, maar was voor de rest in goede gezondheid, constateerde het medisch team dat hem uit voorzorg naar het ziekenhuis bracht. "Een overlevertje", zei de verpleger die hem opving. In de ambulance viel het kind meteen in slaap. "Hij werd hongerig wakker: hij heeft zowat drie stukken pizza en een banaan gegeten, dus hij is er goed aan toe."