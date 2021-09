Zijn de kerncentrales nu echt op weg naar de exit? En wat zal hun vervanging kosten? 6 vragen over de kernuitstap

Volgens Van der Straeten zou het hele systeem ca. 230 à 250 miljoen per jaar kosten, 15 jaar lang. In totaal ca. 3,5 miljard. Dat is een pak geld. De berekening dateert ook van begin dit jaar. Op dat moment stond de gasprijs nog heel laag. Maar die is sindsdien bijna verdrievoudigd. Dat betekent dat met name de gascentrales hun grondstof om elektriciteit te maken (gas dus) veel duurder moeten aankopen. Ze moeten daarenboven ook almaar meer betalen om hun CO2-uitstootrechten te betalen. Hun kosten nemen toe, waardoor ze mogelijk meer subsidies zouden kunnen vragen. Maar, zo nuanceert energie-econoom Johan Albrecht, de stroomprijs is ook een flink stuk verhoogd. Dat betekent meer inkomsten voor de gascentrales. Bovendien zullen ze vooral worden ingezet op momenten van schaarste wanneer de stroomprijs peperduur is. .

Hoeveel subsidies de vervangende technologieën precies zullen vragen, is dus onduidelijk. Maar het is wel zeker dat het om miljarden gaat. Miljarden die zullen worden verrekend op de factuur van de elektriciteitsverbruikers: de industrie, handelszaken en ook de gezinnen. Voor een gemiddeld gezin zou het volgens Tinne Van der Straeten om 16,8 euro gaan per jaar. Maar dat bedrag zou onmiddellijk worden gecompenseerd door andere federale heffingen van de elektriciteitsfactuur te halen. Die zouden dan worden betaald uit de algemene middelen. Die “algemene middelen”, dat is dus onze rijksbegroting. Die wordt gevoed door ons belastinggeld. We betalen de opvang van de kernuitstap dus hoe dan ook: is het niet via onze stroomfactuur, dan wel via de belastingen. Het is bovendien nog onduidelijk waar de regering dat extra geld binnen haar begroting voor die ondersteuning zal vinden.