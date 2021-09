Leerlingen van provinciale school in Bilzen bouwen mee aan Reddingscentrum Vicky en Alexis in Genk

Het Reddingscentrum Vicky & Alexis komt er, na de zware gasopntplossing in Luik, 11 jaar geleden. 14 mensen kwamen toen om het leven, waaronder ook Vicky en haar vriend Alexis. Guy Storms, de vader van Vicky is ontroerd door het engagement van de leerlingen uit Bilzen. “Het is ontroerend om te zien dat er zoveel mensen zijn die zich hard inzetten om menselijk leed te verzachten, de recente overstromingen zijn er het bewijs van. Anderzijds konden we ook vaststellen hoe belangrijk het is om goed getrainde reddingshonden ter beschikking te hebben. Ons gezamelijk initiatief is dan ook meer dan noodzakelijk!”