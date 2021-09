Loenhout helemaal klaar voor grootste bloemencorso van het land

In Loenhout tellen ze nu echt af naar de 69e bloemencorso. Die vindt zondag 12 september plaats. “Deze week wordt de laatste hand gelegd aan de praalwagens, worden de laatste lagen papier maché aangebracht en alles in gereed gebracht om de honderdduizenden dahlia’s op de wagens te steken", zegt woordvoerder Dennis van der Meer. "Het is een monsterklus, maar wel één waar iedereen hard naar uitkijkt. We hebben het allemaal zo erg gemist. Dat is waar de corso om draait: verbondenheid en het samen bouwen aan een prachtige creatie om de eer van Loenhout mee te winnen".



De organisatie wil er ook dit jaar een veilig evenement van maken. Daarom wordt er met het Covid Safe Ticket gewerkt. Als dat in orde is, krijg je een polsbandje. Je kan dan zonder afstand en zonder mondmasker van de bloemencorso genieten. Tickets kan je kopen op voorhand of de dag zelf aan de kassa.