Jonge Maldegemse voetballer overlijdt na hartfalen

De 27-jarige Jens De Smet uit Maldegem was met zijn cafévoetbalploeg FCC Filosoof aan het spelen in Eede, net over de Nederlandse grens. Na een tegendoelpunt in de tweede helft ging de jongeman plots zitten in het gras.

Al snel was het duidelijk dat hij hartproblemen ervaarde. Een ploegmaat begon hem onmiddellijk te reanimeren, waarop de hulpdiensten het overnamen. Ze brachten hem nog met spoed over naar het ziekenhuis in Brugge, maar die hulp kon niet meer baten. Zondag volgde het trieste nieuws dat de voetballer was overleden.

De Smet was een bekend figuur in de streek, door zijn passie voor voetbal. Hij heeft bij FC Kleit, KSK Maldegem en KVV Zelzate gespeeld. Dit jaar voetbalde hij bij VK Adegem, een ploeg uit tweede Provinciale A.