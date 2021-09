Medewerkster Blauwe Lijn van Antwerpse politie blijft ontslagen na onheus behandelen van bellers

De vrouw werd ontslagen omdat ze verschillende mensen die belden niet klantvriendelijk en medelevend had behandeld. Tegen een man die het niet meer zag zitten omdat hij werd mishandeld door zijn vrouw, zei ze dat hij maar wat moest doorbijten en sterk moest zijn. Toen een andere vrouw zei dat ze na een inbraak met zelfmoordgedachten zat, negeerde ze dat gewoon. De medewerkster was naar de Blauwe Lijn overgeplaatst, nadat er ook klachten waren over haar gedrag als onthaalmedewerker in het politiekantoor aan de Noorderlaan. Daar had ze onder meer een man drie uur lang in de inkomhal laten liggen, zonder te vragen of hij hulp nodig had. Een vrouw die een verkrachting van drie jaar geleden wilde aangeven, kreeg te horen dat dat geen zin meer had. Volgens de ontslagen vrouw had ze niet genoeg opleiding gehad, maar dat was volgens de Raad van State niet het geval. Voor ze ontslagen werd, was ook geprobeerd om haar bij te sturen. De Raad van State ging dus niet in op haar vraag om het ontslag te schorsen.